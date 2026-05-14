Iran, Rubio: “Vogliamo convincere Pechino ad avere un ruolo più attivo” – La diretta

Gli Stati Uniti cercheranno di convincere la Cina ad assumere un ruolo più “attivo” nella gestione delle tensioni con l’Iran in vista dell’incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Fox News.
Parlando a bordo dell’Air Force One durante il volo verso la Cina, Rubio ha spiegato che Washington ha illustrato a Pechino le ragioni per cui sarebbe nel suo interesse contribuire agli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni con Teheran. “È nel loro interesse risolvere la questione”, ha affermato Rubio, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano di convincere la Cina “a svolgere un ruolo più attivo nell’indurre l’Iran ad abbandonare le azioni che sta intraprendendo e che intende intraprendere nel Golfo Persico”. Secondo il segretario di Stato, i funzionari americani hanno già presentato le loro argomentazioni alle controparti cinesi e Pechino “avrà l’opportunità di intervenire in merito alle Nazioni Unite nel corso di questa settimana”.
Da ieri sera 30 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz con il permesso della Repubblica Islamica. E’ quanto riferisce la Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, citata da Iran International.
“È necessario che tutti noi intensifichiamo i nostri sforzi per porre fine a questo senso di superiorità e impunità da parte degli Stati Uniti, un concetto che non ha posto nel mondo di oggi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel corso dell’incontro con i suoi omologhi dei Paesi Brics a Nuova Delhi, in India. Araghchi ha esortato i Paesi Brics a condannare gli Stati Uniti e Israele per quella che ha definito la loro “aggressione illegale” contro Teheran. Il ministro iraniano ha poi invitato i membri del blocco e gli altri Paesi ad “adottare misure concrete per fermare la politica bellicosa” e porre fine a quella che ha descritto come impunità per le violazioni della Carta delle Nazioni Unite. Araghchi ha inoltre esortato a porre fine alla “politicizzazione” delle istituzioni internazionali e affermato Teheran apprezza il sostegno dimostrato dai Paesi Brics, ma chiede azioni più incisive. L’incontro riunisce i ministri degli Esteri dei Paesi fondatori dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), insieme agli omologhi dei Paesi che si sono uniti recentemente al blocco, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Indonesia.
“Spero molto in ciò che può succedere in questi giorni in Cina, perché d’altronde sono i due attori che nel mondo hanno più forza per incidere. C’è un interesse molto forte anche cinese alla stabilità dell’area, la crisi ha colpito in modo violento tutte le nazioni. Dal dialogo in questi giorni tra due grandi superpotenze può nascere qualcosa in più, lo vedremo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine della presentazione al ministero della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, PMI, start-up.
“Poi c’è un terzo attore che è l’Iran, dove ormai la logica è la logica dei guardiani della rivoluzione, delle forze dei Pasdaran. Bisognerà vedere se le due grandi potenze troveranno un unico interlocutore, un’unica posizione iraniana e si possa partire. Noi siamo positivi, proprio per quello ci predisponiamo ad avvicinarci. Siamo positivi, dobbiamo esserlo”.
“I cacciamine sono già in Sicilia e possono partire in qualunque momento”. Ma “per essere impiegati, necessitano di condizioni di sicurezza: non soltanto di una tregua”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della presentazione al ministero della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, PMI, start-up. Sull’avvicinamento, Crosetto ha ribadito che “è una scelta tecnica che ho lasciato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni” chiarendo però che “non possono andare da soli: devono avere una nave di supporto logistico e navi di protezione”.
“Sono convinto che una sinergia tra Cina e Stati Uniti possa anche muovere la Russia e quindi la Russia non è in grado di muoversi come grande attore internazionale senza il supporto che ha avuto in questi anni da parte della Cina. Quindi il fatto che la Cina e gli Stati Uniti abbiano una strategia comune in qualche modo obbliga anche la Russia a una riflessione”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione al ministero della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, PMI, start-up, rispondendo a una domanda sulla sinergia tra Usa e Cina in merito alla riapertura di Hormuz.