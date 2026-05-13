Trump a Starmer: "Sfrutti il petrolio del Mare del Nord"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in partenza per la Cina, ha commentato il futuro del primo ministro britannico Keir Starmer, in bilico dopo la fronda interna al Labour che ne vuole le dimissioni. Trump ha suggerito di sfruttare il petrolio del Mare del Nord e lo ha accusato di “mandare in rovina il suo Paese con l’eolico”. Starmer, sotto pressione dopo pesanti sconfitte elettorali locali e le dimissioni di alcuni membri del suo governo, ha respinto le richieste di dimissioni.