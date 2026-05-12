Ucraina, ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro: chi è Andriy Yermak

L’ex capo di Gabinetto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alle porte di Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent, citando quanto comunicato dall’ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione (Sapo). L’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) e l’Ufficio del procuratore speciale anticorruzione (Sapo) sostengono che nel corso di diversi anni siano stati convogliati nel progetto oltre 460 milioni di grivnie (pari a 8,9 milioni di dollari) utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi. Secondo le autorità, il gruppo aveva in programma di costruire quattro ville private, ciascuna di circa 1.000 metri quadrati, insieme a un complesso benessere condiviso con spa e piscina, e il costo stimato di ciascuna residenza superava i milioni di dollari.

Yermak è indagato nell’ambito di un’inchiesta su un schema di corruzione da 100 milioni di dollari incentrato sul monopolio nucleare statale Energoatom. L’inchiesta su Energoatom, avviata lo scorso anno, è la più grande indagine sulla corruzione del mandato di Zelensky. Nove indagati sono già stati incriminati nel caso Energoatom, tra cui Timur Mindich, uno stretto collaboratore di Zelensky, l’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l’ex ministro dell’Energia e della Giustizia Herman Halushchenko. Gli indagati nel caso Energoatom avrebbero dato denaro a Chernyshov per la costruzione delle case di lusso vicino a Kiev, ha riferito una fonte delle forze dell’ordine al Kyiv Independent. Una delle case di lusso nei pressi di Kiev, finanziata attraverso lo schema di corruzione Energoatom, era destinata a Yermak, ha aggiunto la fonte. Interrogato sulle case di lusso il giorno delle accuse, Yermak ha dichiarato al quotidiano ucraino Ukrainska Pravda: “Non possiedo alcuna casa; ho solo un appartamento e un’auto, che avete visto”. Il presidente non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a seguito delle accuse contro Yermak. Il consigliere di Zelensky, Dmytro Lytvyn, ha detto ai giornalisti che “è troppo presto per valutare le azioni procedurali in corso”. Yermak, un tempo braccio destro di Zelensky, ha consolidato un potere senza precedenti come capo dell’ufficio del presidente, prima di dimettersi nel novembre 2025 nel mezzo dell’indagine per corruzione in corso.