Russia, Putin presenta il missile nucleare Sarmat: "Il più potente al mondo"

Vladimir Putin rilancia la forza nucleare russa annunciando il successo del test del nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat. Secondo il presidente russo, il nuovo sistema sostituirà il vecchio missile sovietico Voyevoda, soprannominato ‘Satan’ in Occidente, ed entrerà ufficialmente in servizio entro la fine dell’anno. Putin ha definito il Sarmat “il sistema missilistico più potente al mondo“, sostenendo che la capacità della sua testata nucleare superi di oltre quattro volte quella dei principali sistemi occidentali. Il leader del Cremlino ha inoltre affermato che il missile, con una gittata di oltre 35.000 km, sarebbe in grado di seguire traiettorie suborbitali e superare qualsiasi sistema di difesa missilistica attuale o futuro.