Israele, bulldozer israeliani demoliscono decine di negozi palestinesi a Gerusalemme Est

Nuove tensioni alla periferia sud-est di Gerusalemme, dove bulldozer israeliani hanno demolito circa cinquanta negozi palestinesi nella zona di al-Eizariya. Secondo Israele, le strutture erano state costruite senza permesso e ostacolavano un progetto stradale collegato agli insediamenti. Le demolizioni sono iniziate nonostante i ricorsi presentati dai proprietari dei negozi, arrivati fino alla Corte Suprema israeliana. I commercianti sostengono di aver ricevuto gli ordini di sgombero solo pochi giorni prima degli abbattimenti. Il COGAT, l’organismo militare israeliano che gestisce gli affari civili nei territori occupati, afferma che l’intervento era stato annunciato da anni. L’Autorità Palestinese denuncia invece un piano destinato a separare ulteriormente la viabilità tra israeliani e palestinesi, accusando Israele di rafforzare il controllo sugli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.