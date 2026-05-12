7 ottobre, Israele istituisce un Tribunale speciale

Il Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre 2023 organizzato da Hamas. Avrà l’autorità di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte al massacro guidato da Hamas che ha scatenato la guerra a Gaza. La misura è stata approvata dalla Knesset con 93 voti a favore e nessuno. Il Parlamento è composto da 120 seggi; i restanti 27 deputati erano assenti o si sono astenuti dal voto. I gruppi per i diritti umani hanno criticato la misura, sostenendo che renda troppo facile l’imposizione della pena di morte e allo stesso tempo elimina le procedure a tutela del diritto a un processo equo. Gli imputati possono presentare ricorso contro la sentenza, ma i ricorsi devono essere esaminati da una Corte d’appello speciale e separata, anziché dalle normali Corti d’appello.

Il paragone col processo ad Eichmann

Poiché il disegno di legge conferisce a un collegio di giudici il potere di emettere la pena di morte a maggioranza dei voti, e richiede che i processi si svolgano in un’aula di tribunale di Gerusalemme trasmessa in diretta streaming, è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu trasmesso in diretta televisiva. Eichmann fu giustiziato per impiccagione, l’ultima volta che la pena di morte fu eseguita in Israele, anche se tecnicamente la pena capitale rimane in vigore per atti di genocidio, spionaggio in tempo di guerra e alcuni reati di terrorismo. Gli oppositori del disegno di legge sostengono inoltre che la trasmissione in diretta streaming dei procedimenti prima che la colpevolezza sia accertata rischia di trasformare i processi in uno spettacolo e hanno sollevato dubbi sull’affidabilità delle prove che potrebbero essere presentate, affermando che potrebbero essere state estorte con metodi di interrogatorio violenti.

Gli attacchi del 7 ottobre

Il 7 ottobre del 2023 militanti guidati da Hamas sono entrati in Israele uccidendo circa 1.200 persone e prendendo 251 ostaggi. Ne è seguita un’offensiva devastante di Israele su Gaza, in cui sono stati uccisi oltre 72.628 palestinesi, di cui almeno 846 dall’entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre. I dati relativi alla Striscia sono forniti dal ministero della Sanità di Gaza, che non fa distinzione tra civili e combattenti ma afferma che circa la metà delle vittime erano donne e bambini. I dati del ministero, che fa parte del governo guidato da Hamas, sono considerati generalmente affidabili dalle agenzie delle Nazioni Unite e da esperti indipendenti. Le forze israeliane hanno inoltre ucciso centinaia di militanti negli scontri nella Striscia e hanno arrestato un numero imprecisato di sospettati, ora in custodia in Israele in attesa di processo.

Le critiche delle organizzazioni per i diritti umani

Il disegno di legge è distinto da una legge approvata a marzo che ha istituito la pena di morte per i palestinesi condannati per l’uccisione di israeliani, una misura duramente condannata dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni per i diritti umani in quanto discriminatoria e disumana. Tale legge si applica ai casi futuri e non è retroattiva, quindi non potrebbe essere applicata ai sospettati dell’ottobre 2023. Simcha Rothman, uno dei promotori del disegno di legge che ha istituito il tribunale speciale per il 7 ottobre, che fa parte della coalizione di governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato che il consenso schiacciante a favore del testo alla Knesset dimostra che i legislatori israeliani possono unirsi “intorno a una missione comune”. Diverse organizzazioni israeliane per i diritti umani, fra cui Hamoked, Adalah e il Comitato pubblico contro la tortura in Israele, hanno dichiarato che, sebbene “la giustizia per le vittime del 7 ottobre sia un imperativo legittimo e urgente”, qualsiasi responsabilità per i crimini “deve essere perseguita attraverso un processo che includa, anziché abbandonare, i principi di giustizia”. Secondo il Comitato pubblico contro la tortura in Israele, il Paese detiene ancora circa 1.300 palestinesi di Gaza senza alcuna accusa nei propri centri di detenzione. Almeno 7mila palestinesi di Gaza sono stati tenuti in custodia da Israele dall’ottobre 2023, e 5mila di loro sono stati successivamente rilasciati. Il numero di 1.300 non include coloro che sono detenuti perché sospettati di aver attaccato Israele il 7 ottobre o di essere coinvolti nella detenzione degli ostaggi.