Russia, forti nevicate in Siberia: isolata la città di Khanty-Mansiysk

La città di Khanty-Mansiysk, nella Siberia occidentale, nel nord della Russia, è rimasta quasi isolata dopo che un’improvvisa e violenta tempesta di neve ha colpito la regione in piena primavera. Le condizioni meteo hanno iniziato a peggiorare sabato 9 maggio, con forti piogge, venti e un brusco calo delle temperature. Domenica mattina, la città è stata colpita da una violenta bufera di neve e da venti di forza uragano, che hanno riportato nella regione condizioni climatiche invernali. Per prevenire incidenti causati da una visibilità quasi nulla, le autorità hanno imposto restrizioni al traffico per quasi tutta la giornata di domenica a tutti i tipi di veicoli sull’autostrada regionale Yugra, l’unica strada principale che collega diverse grandi città della Russia settentrionale. Anche numerosi voli in arrivo e in partenza da Khanty-Mansiysk hanno subito ritardi.