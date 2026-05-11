Iran, Trump: "Il cessate il fuoco è in terapia intensiva"

ll presidente americano Donald Trump afferma che il cessate il fuoco fra Usa e Iran è “in terapia intensiva” dopo aver respinto l’ultima proposta di Teheran perché non includeva concessioni sul programma nucleare. Trump lo ha dichiarato partecipando a un evento sull’assistenza sanitaria nello Studio Ovale. Alla domanda se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore, Trump ha risposto che lo definirebbe “incredibilmente debole” e “in terapia intensiva”. “Direi che al momento è il più debole, dopo aver letto quella schifezza che ci hanno mandato”, ha detto Trump riferendosi al documento arrivato da Teheran con cui è stata respinta la proposta di pace americana. “Non l’ho nemmeno finito di leggere”, ha aggiunto.