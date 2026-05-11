Iran, Baghaei: "La nostra proposta agli Usa era generosa e responsabile"

La più recente proposta dell’Iran agli Stati Uniti per porre fine alla guerra era un’offerta “generosa e responsabile”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. “Il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz e la garanzia della sicurezza nella regione e in Libano erano richieste dell’Iran, considerate un’offerta generosa e responsabile per la sicurezza regionale”, ha detto Baghaei, precisando che la stabilità e la sicurezza nella regione sono state “compromesse” dopo il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump della risposta di Teheran.