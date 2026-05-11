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lunedì 11 maggio 2026

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Hantavirus, Rist: "Primo caso positivo in Francia"

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Primo caso confermato di hantavirus in Francia legato al focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Una donna francese, tra i cinque passeggeri rimpatriati domenica da Tenerife a Parigi, è risultata positiva dopo aver accusato sintomi durante il volo di rientro. A confermarlo è stata la ministra della Salute francese Stéphanie Rist, spiegando che le condizioni della paziente sono peggiorate durante la notte. La donna è ora ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive, in isolamento e sotto stretto monitoraggio sanitario. “Quando il virus peggiora, la vita del paziente può essere a rischio“, ha dichiarato la ministra. Intanto proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla nave ancorata alle Canarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda controlli e quarantena per tutti gli ex passeggeri. Dall’inizio dell’epidemia si registrano già tre vittime.