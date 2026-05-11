Aereo di Turkish Airlines prende fuoco durante l’atterraggio in Nepal

Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha costretto alla chiusura dello scalo. Il volo proveniente da Istanbul è atterrato con fiamme e fumo che uscivano dal carrello di atterraggio destro. Le squadre di emergenza sono intervenute e hanno domato l’incendio, mentre i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. A bordo dell’Airbus 330 c’erano 277 passeggeri.

Aereo di Turkish Airlines prende fuoco durante l’atterraggio, aeroporto di Kathmandu, Nepal, 11 maggio 2026 (AP Photo/Rajneesh Bhandari)