Ucraina, Trump annuncia tre giorni di tregua dal 9 all’11 maggio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth “un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina“. “In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale”, ha aggiunto spiegando che la tregua “prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1.000 prigionieri tra i due Paesi”.

“Questa richiesta – ha detto ancora Trump – è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky”. “Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente. I colloqui per porre fine a questo conflitto, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione”.

Zelensky: “Non attaccare la Piazza Rossa durante la parata del 9 maggio”

Il leader ucraino, intanto, con un comunicato pubblicato sul sito presidenziale, ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria. Una decisione presa “tenendo conto delle numerose richieste, per motivi umanitari, formulate durante i negoziati con la parte americana l’8 maggio 2026”. “Per tutta la durata della parata (dalle 10 ora di Kiev del 9 maggio 2026), la Piazza Rossa sarà esclusa dal piano operativo per l’uso di armi ucraine”, si legge nel decreto.