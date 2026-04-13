Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa

Il giudice distrettuale statunitense Darrin P. Gayles, della Florida, ha respinto la causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata dal presidente Donald Trump contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch, relativa a un articolo sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Il giudice Darrin P. Gayles, in Florida, ha scritto nell’ordinanza che Trump non è riuscito a dimostrare che l’articolo fosse stato pubblicato con intento malevolo, ma ha concesso al presidente la possibilità di presentare una denuncia modificata.

Trump aveva annunciato la causa milionaria contro il celebre quotidiano dopo la pubblicazione da parte del giornale americano di un articolo in cui si riferiva di una lettera scabrosa, con allusioni sessuali, che sarebbe stata inviata da Trump e inserita in un album del 2003 per il 50esimo compleanno del finanziere, condannato per traffico di minori e morto suicida in carcere. Il pezzo del Wall Street Journal fu definito dall’inquilino della Casa Bianca “falso, malevolo e diffamatorio”. Il presidente americano aveva poi intentato la causa a luglio.

La lettera pubblicata dal Congresso

La lettera a cui faceva riferimento il Wall Street Journal è stata successivamente resa pubblica dal Congresso, insieme ad altri dei cosiddetti Epstein file. La commissione della Camera ha infatti pubblicato una copia dell’intero album per il 50esimo compleanno del miliardario, che riportava i nomi di altre personalità di spicco come l’ex presidente Bill Clinton e l’avvocato Alan Dershowitz in una sezione dedicata agli “amici”, e includeva altre lettere dal linguaggio sessualmente provocatorio.

Un’installazione artistica di protesta realizzata in occasione del compleanno di Jeffrey Epstein, nato il 20 gennaio 1953, è stata fotografata lunedì 19 gennaio 2026 al National Mall di Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Trump ha affermato di non aver scritto la lettera né di aver realizzato il disegno di una donna formosa che la circonda. Gli avvocati del giornale e di Murdoch avevano chiesto al giudice Gayles di stabilire che le affermazioni dell’articolo fossero vere e quindi non potessero essere diffamatorie, ma il giudice ha scritto che “se il presidente Trump fosse l’autore della lettera o un amico di Epstein sono questioni di fatto che non possono essere determinate in questa fase del contenzioso”»”, ha scritto Gayles. Né la Casa Bianca né un portavoce di Dow Jones, che pubblica il Journal, hanno risposto immediatamente alle richieste di commento avanzate da Ap.