Usa, accoltellamento alla stazione di New York: tre feriti gravi, aggressore ucciso

Almeno due persone sono state accoltellate questa mattina alla Grand Central Station di New York. A renderlo noto la governatrice Kathy Hochul che parlato di “insensato atto di violenza”. Secondo quanto riportato dall’emittente locale WPIX, che cita un testimone oculare, almeno uno dei feriti sarebbe stato colpito con un grosso coltello che ha descritto con un machete. Gli agenti del NYPD sarebbero intervenuti immediatamente sparando all’aggressore. Il dipartimento di polizia, tramite un avviso su X, ha esortato i viaggiatori a evitare la Grand Central Station sabato mattina a causa di un’indagine di polizia e a prevedere ritardi e traffico intenso

Media: “3 feriti e aggressore ucciso”

Sono tre le persone accoltellate a New York sulla banchina della stazione Grand Central. Lo ha affermato il Dipartimento di Polizia di New York, spiegando che l’uomo armato di coltello è stato colpito dagli agenti. Gli agenti sono intervenuti alle 9.40 del mattino in seguito a una chiamata di emergenza per un’aggressione alla stazione Grand Central. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo armato di coltello e hanno aperto il fuoco, colpendolo. Secondo quanto riporta il New York Post, che cita fonti di polizia, l’aggressore sarebbe deceduto. Le tre vittime dell’accoltellamento – un uomo di 84 anni, un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni – sono tutte in condizioni stabili in ospedale. Anche due agenti sono stati ricoverati per accertamenti.