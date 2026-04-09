Israele, l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv torna a pieno regime

L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, il principale scalo di Israele, ha ripreso a funzionare a pieno regime giovedì, dopo il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. Durante i 40 giorni di guerra era rimasto operativo ma fortemente limitato, con soltanto un volo all’ora e solo 50 persone a bordo. Alden Leifer, che stava tornando negli Stati Uniti, nel New Jersey, ha affermato di essersi sentito “sicuro” nonostante gli allarmi e le sirene uditi durante il suo soggiorno in Israele. “Questa è casa”, ha affermato sua moglie, Evie Leifer.