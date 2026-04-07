Spagna, il ministro della Cultura dice no al trasferimento del ‘Guernica’

Il ministro della Cultura spagnolo, Ernest Urtasun, si è detto contrario al trasferimento temporaneo del celebre dipinto di Pablo Picasso ‘Guernica‘ dal Museo Reina Sofia di Madrid al Guggenheim di Bilbao. “I rapporti tecnici sono chiari e sconsigliano lo spostamento dell’opera a causa dei rischi connessi”, ha detto Urtasun al Senato, in risposta a una domanda del senatore Igotz López del Partito nazionalista basco (Pnv). Il governo dei Paesi Baschi, guidato dal Pnv, ha richiesto il trasferimento del dipinto per poterlo esporre al Guggenheim in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario del primo governo basco e del bombardamento nazista della cittadina basca da cui l’opera prende il nome.

Urtasun: “Il mio dovere è salvaguardare il patrimonio”

“Comprendo la delicatezza di questa richiesta. Stiamo parlando di un’opera legata alla memoria di Gernika e al dolore che simboleggia” ma “il mio dovere è garantire l’accesso alla cultura e salvaguardare il patrimonio. In questioni come questa, dobbiamo ascoltare gli esperti che si occupano della conservazione dell’opera da 30 anni”, ha proseguito Urtasun. “Celebrare il 90° anniversario di Gernika dovrebbe significare anche garantire che quest’opera possa durare altri 90 anni. Il mio dovere è preservare questo patrimonio”, ha concluso.