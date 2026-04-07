Panama, i video della palla di fuoco dopo l'esplosione di un'autocisterna vicino al 'Ponte delle Americhe'

Una persona è morta e almeno altre due sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna nei pressi del ‘Ponte delle Americhe’, che attraversa il Canale di Panama. L’incidente è avvenuto in un complesso dove vengono rifornite le autocisterne, situato accanto all’infrastruttura che collega le due sponde del canale. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano una palla di fuoco accompagnata da una fitta colonna di fumo. La vittima sarebbe un lavoratore del complesso. Il ponte sarà sottoposto a verifiche tecniche per accertare eventuali danni strutturali. “Il Ponte delle Americhe è una struttura che ha più di 60 anni. A causa degli effetti dell’incendio, se la struttura metallica è stata sottoposta a temperature eccessivamente elevate, potrebbe aver subito danni“, ha dichiarato un ingegnere del Ministero dei Lavori Pubblici di Panama.