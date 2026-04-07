Iraq, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata

La giornalista americana Shelly Kittleson, rapita la settimana scorsa a Baghdad, è stata liberata. Lo ha dichiarato all’Associated Press un funzionario iracheno che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a commentare pubblicamente, spiegando che la reporter è stata liberata nel pomeriggio. Il funzionario non ha rivelato il luogo in cui si trova attualmente, ma ha detto che prima della liberazione era stata trattenuta a Baghdad.

Rilasciati in cambio diversi detenuti di Kataib Hezbollah

La milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall’Iran, aveva dichiarato in precedenza di aver deciso di liberare Kittleson, rapita il 31 marzo, spiegando che la giornalista doveva “lasciare immediatamente il Paese” al momento della sua liberazione. Due funzionari della milizia hanno detto all’AP che in cambio della liberazione della reporter sarebbero stati rilasciati diversi membri del gruppo precedentemente detenuti dalle autorità irachene.