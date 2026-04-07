Iran, Netanyahu: "Non attacchiamo popolo iraniano, indeboliamo il regime che lo opprime da 47 anni"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che alcuni aerei hanno colpito ponti e linee ferroviarie in Iran. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, Netanyahu ha affermato che i radi non erano diretti contro i civili iraniani, bensì contro il governo: “Queste operazioni, che ho approvato insieme al ministro della Difesa (Israel Katz ndr.), non hanno lo scopo di attaccare il popolo iraniano. Al contrario, mirano a indebolire e schiacciare il regime di terrore che lo opprime da 47 anni“.