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martedì 7 aprile 2026

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Iran, Netanyahu: "Non attacchiamo popolo iraniano, indeboliamo il regime che lo opprime da 47 anni"

LaPresse
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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che alcuni aerei hanno colpito ponti e linee ferroviarie in Iran. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, Netanyahu ha affermato che i radi non erano diretti contro i civili iraniani, bensì contro il governo: “Queste operazioni, che ho approvato insieme al ministro della Difesa (Israel Katz ndr.), non hanno lo scopo di attaccare il popolo iraniano. Al contrario, mirano a indebolire e schiacciare il regime di terrore che lo opprime da 47 anni“.