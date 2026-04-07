Francia, Sarkozy arriva al tribunale di Parigi insieme a Carla Bruni: "Sono innocente"

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha ribadito la propria innocenza, dichiarando, durante un’udienza d’appello a Parigi, che nemmeno un centesimo proveniente dalla Libia ha contribuito a finanziare la sua campagna presidenziale del 2007. “Devo la verità al popolo francese”, ha detto Sarkozy davanti a un collegio di tre giudici, durante l’udienza relativa al caso che lo ha portato a trascorrere 20 giorni in carcere prima di ottenere la libertà in attesa dell’appello.

“Sono innocente”, ha affermato Sarkozy, 71 anni, che sta impugnando la sua condanna dopo essere stato giudicato colpevole a settembre di associazione a delinquere, reato per cui è stato condannato a cinque anni di carcere. Sarkozy ha ripetutamente negato qualsiasi illecito e sostiene che le accuse fossero motivate da ragioni politiche.