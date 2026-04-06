Fiji, crociera si incaglia vicino all’isola di “Cast Away”: evacuati 30 passeggeri

Alle isole Fiji 30 passeggeri sono stati evacuati da una nave da crociera che si è incagliata su una barriera corallina. La MV Fiji Princess, gestita dalla compagnia turistica ‘Blue Lagoon Cruises’, si è incagliata sabato nei pressi dell’isola di Monuriki, che è stata il set del film del 2000 “Cast Away” con Tom Hanks. La società ha dichiarato oggi che, secondo un’indagine preliminare, le condizioni meteorologiche erano tranquille quando l’imbarcazione è rimasta incagliata, ma ha aggiunto che una forte burrasca potrebbe aver trascinato la nave verso la barriera.

“Sebbene l’indagine sia ancora nelle fasi iniziali, le condizioni al momento dell’ancoraggio della nave nella zona erano calme e sembra che una forte burrasca abbia causato lo spostamento dell’ancora verso una scogliera vicina, facendo così incagliare la nave”, si legge nel comunicato. All’alba di domenica un traghetto è stato avvicinato alla nave, lunga 55,52 metri, e 30 passeggeri sono sbarcati con i propri bagagli ed effetti personali. Nessuno è rimasto ferito. I passeggeri sono stati condotti sull’isola di Denarau.

Blue Lagoon Cruises ha dichiarato che il carburante pompabile e gli altri oli stoccati a bordo della nave erano stati rimossi, riducendo i rischi ambientali. Un esperto di recupero australiano era sul posto già da domenica per supervisionare le operazioni di recupero, secondo quanto riportato nel comunicato.