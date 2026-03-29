A Disneyland Paris apre "World of Frozen"

Disneyland Paris si amplia grazie all’apertura di “World of Frozen“, una nuova area del parco divertimenti parigino, fiore all’occhiello di un progetto da 2 miliardi di euro. Dal 2002 ad oggi oltre il 90% del complesso è stato riprogettato e non è un caso che Frozen e Rapunzel siano i nuovi pilastri dell’unico resort Disney in Europa. Fortemente criticato in passato dagli intellettuali francesi, l’azienda afferma che la struttura ha attirato 445 milioni di visitatori e sostiene 70.000 posti di lavoro. Associated Press, inoltre, riporta che l’investimento di Parigi fa parte di un piano di espansione globale da circa 60 miliardi di dollari del settore parchi e esperienze Disney, che ha generato il 57% del reddito operativo del segmento dell’azienda nel 2025.