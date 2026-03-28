Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicottero

Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dal principe di Monaco Alberto II e dalla principessa Charlène. Il Pontefice è giunto a Montecarlo intorno alle ore 9. Dopo 21 colpi di cannone, la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni nella hall dell’eliporto, il Papa ha raggiunto il Salone d’Onore, mentre il Principe e la Principessa sono partiti per il Palazzo del Principe.