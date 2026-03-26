Katz: "Comandante marina Pasdaran Tangsiri ucciso in attacco"

(LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato che il comandante della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Alireza Tangsiri, è stato ucciso in un attacco israeliano. “Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, la persona direttamente responsabile dell’operazione terroristica di posa di mine e blocco dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo”, ha dichiarato Katz durante un colloquio di valutazione con i funzionari militari.