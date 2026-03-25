Iran, portavoce militare Teheran a Usa: "Non mascherate sconfitta con ipotesi di accordo"

Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale dell’esercito dell’Iran Khatam Al-Anbiya in un video pubblicato dalla Tv di Teheran ha deriso i tentativi statunitensi di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, insistendo sul fatto che gli americani stavano negoziando “solo con se stessi”.

“Il potere strategico di cui parlavate si è trasformato in un fallimento strategico”, ha affermato. “Chi si proclama superpotenza globale sarebbe già uscito da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta da accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine”, ha detto ancora. “La nostra prima e ultima parola è sempre stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: non scenderemo mai a compromessi con uno come voi. Né ora, né mai”. Secondo Zolfaghari “la stabilità nella regione è garantita dalla mano ferma delle nostre forze armate. Stabilità attraverso la forza. Finché non lo decideremo noi, nulla tornerà come prima”, ha concluso.