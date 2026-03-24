Nautica: allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione

La 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello yachting nell’esplorazione moderna e nella raccolta di dati scientifici in mare, in collaborazione con Oceanco, MB92 Group, Jutheau Husson e ICON Yachts. Capitani, esploratori e specialisti internazionali si sono riuniti per condividere la loro visione dello yachting come piattaforma per l’osservazione, la ricerca e la condivisione della conoscenza.

Sul palco dello Yacht Club de Monaco, gli ospiti si sono alternati presentando il proprio lavoro, entrando nel cuore dei temi trattati e coinvolgendo il pubblico. Moderato dall’esperta di settore Maiwenn Beadle, impegnata in iniziative che collegano yachting, esplorazione e sostenibilità, il forum ha privilegiato il dialogo e le prospettive strategiche. Tra i relatori anche lo scienziato ed esploratore Matthew Zimmerman, specializzato negli ecosistemi marini, che nel suo intervento ‘Floating Gold: The Power of Whale Poop’ ha evidenziato il ruolo cruciale delle balene nella regolazione del carbonio e nella salute degli oceani. Dominique Geysen, capitano e designer di yacht da esplorazione, ha invece condiviso la sua visione di uno yacht concepito come piattaforma per spedizioni e ricerca scientifica. Il punto di vista degli armatori è stato presentato da Micca Ferrero, proprietario di ICON Yachts, che recentemente ha firmato una partnership con lo Yacht Club de Monaco attraverso il suo Captains’ Club. Con sede a Monaco, ICON Yachts è specializzata in explorer yacht.

“Credo che i capitani siano i veri eroi dello yachting in tutte le sue forme – ha dichiarato Ferrero – . Comunicano non solo a terra ma anche in mare con ospiti, famiglie e amici, e possono trasmettere moltissime conoscenze, valori e nuove tendenze. Contiamo davvero sui capitani per fare questo lavoro. Comunicare valori, agire concretamente e aiutarci a scoprire gli oceani nel modo giusto è fondamentale”. Presentando il suo nuovo progetto SailXplorer, il capitano Dominique Geysen ha illustrato un’iniziativa che riunisce explorer yacht sviluppati attorno a un concetto condiviso: creare imbarcazioni a vela capaci di supportare un’ampia gamma di spedizioni con uno scopo preciso, nel rispetto dell’ambiente. Con 28 anni di esperienza in mare, Geysen ha sottolineato le difficoltà nel bilanciare le pressioni operative con la consapevolezza ambientale. “Non è sempre facile lavorare sotto pressione, gestendo ospiti o condizioni meteo difficili, e allo stesso tempo mantenere un’attenzione costante all’ambiente – ha spiegato -. La sicurezza e l’ambiente sono le due priorità principali. Nel mondo dello yachting la pressione può essere elevata e mantenere l’equipaggio ben addestrato e preparato con esercitazioni regolari non è sempre semplice”.

L’esploratore e filmmaker Trevor Wallace, promotore del Menorca Shipwreck Project, ha presentato la campagna di archeologia subacquea in corso nel porto di Ciutadella de Menorca. L’iniziativa riunisce archeologi, membri di The Explorers Club e studenti in un progetto a lungo termine che mira a documentare diversi secoli di storia marittima del Mediterraneo e a formare una nuova generazione di archeologi. “Il Captains’ Forum è stato straordinario – ha commentato Wallace -. Tra i membri del nostro team c’era anche David Mearns, uno dei più leggendari cacciatori di relitti, che ha lavorato a bordo dell’Octopus per individuare alcuni di questi relitti a grande profondità. Per me è sempre stato fondamentale trasmettere questa conoscenza. È una comunità di esploratori provenienti da ambiti molto diversi — oceanografia, conservazione, archeologia — che lavorano insieme per ampliare la nostra comprensione”. Nel quadro dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, il Captains’ Forum posiziona lo Yacht Club de Monaco come una piattaforma di confronto in cui le prestazioni dello yachting includono anche la tutela degli oceani e il contributo alla ricerca scientifica.