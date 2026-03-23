E’ morto Lionel Jospin: l’ex premier francese aveva 88 anni

E’ morto all’età di 88 anni l’ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media transalpini. Premier dal 1997 al 2002, durante la presidenza di Jacques Chirac, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si candidò senza successo alla presidenza nel 1995 e nel 2002. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essersi sottoposto a un “serio intervento chirurgico” senza però rivelarne i dettagli.

Melénchon: “È stato un esempio di rigore e dedizione al lavoro”

Tra le prime reazioni quella del leader di La France Insoumise Jean-Luc Melénchon. “Apprendo con tristezza della scomparsa di Lionel Jospin. È stato un esempio di rigore e dedizione al lavoro“, scrive su X. “Rimarrà nella memoria come l’uomo della settimana lavorativa di 35 ore, dell’alleanza rosso-rosa-verde e del rifiuto di modificare l’età pensionabile”. E una presenza intellettuale in un mondo che stava andando alla deriva. Sono stato suo ministro dell’istruzione professionale e il suo pieno sostegno in questo incarico rimane un ricordo per cui gli sono grato”, prosegue Melénchon.

J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 23, 2026

Macron: “Figura di spicco della storia francese”

“Lionel Jospin è una figura di spicco della storia francese: primo segretario del Partito Socialista sotto François Mitterrand, ministro dell’Istruzione, primo ministro, membro del Consiglio costituzionale. Con il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, incarnava un’alta concezione della Repubblica”, scrive su X il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.