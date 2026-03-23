E’ morto Lionel Jospin: l’ex premier francese aveva 88 anni

E’ morto all’età di 88 anni l’ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media transalpini. Premier dal 1997 al 2002, durante la presidenza di Jacques Chirac, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si candidò senza successo alla presidenza nel 1995 e nel 2002. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essersi sottoposto a un “serio intervento chirurgico” senza però rivelarne i dettagli.
Melénchon: “È stato un esempio di rigore e dedizione al lavoro”
Tra le prime reazioni quella del leader di La France Insoumise Jean-Luc Melénchon. “Apprendo con tristezza della scomparsa di Lionel Jospin. È stato un esempio di rigore e dedizione al lavoro“, scrive su X. “Rimarrà nella memoria come l’uomo della settimana lavorativa di 35 ore, dell’alleanza rosso-rosa-verde e del rifiuto di modificare l’età pensionabile”. E una presenza intellettuale in un mondo che stava andando alla deriva. Sono stato suo ministro dell’istruzione professionale e il suo pieno sostegno in questo incarico rimane un ricordo per cui gli sono grato”, prosegue Melénchon.
Macron: “Figura di spicco della storia francese”
“Lionel Jospin è una figura di spicco della storia francese: primo segretario del Partito Socialista sotto François Mitterrand, ministro dell’Istruzione, primo ministro, membro del Consiglio costituzionale. Con il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, incarnava un’alta concezione della Repubblica”, scrive su X il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.