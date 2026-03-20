Energia, Sanchez: "Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, ha parlato di come la Spagna stia puntando sulle energie rinnovabili. “Siamo all’avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili, grazie a un governo che ha saputo investire su questo settore”, ha dichiarato Sánchez. “Sabato 14 marzo abbiamo pagato l’elettricità 14 euro per megawattora: Italia, Francia e Germania, invece, hanno speso oltre 100 euro. Ricordate, 14 contro oltre 100 euro”, ha sottolineato.