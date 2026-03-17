Usa, uccide il marito e poi scrive un libro per bambini su come superare il lutto

Negli Usa una donna dello Utah, Kouri Richins, è stata condannata per omicidio aggravato dopo aver avvelenato il marito con fentanyl e aver poi autopubblicato un libro per bambini su come affrontare il dolore.

La sentenza

Lunedì i giurati hanno anche ritenuto Kouri Richins colpevole di aver richiesto in modo fraudolento le prestazioni assicurative dopo la morte di Eric Richins nel marzo 2022 nella loro casa, vicino alla località sciistica di Park City. L’accusa afferma che Kouri Richins ha messo una dose letale dell’oppioide sintetico in un cocktail che il marito ha bevuto. Dopo la morte dell’uomo, Richins ha autopubblicato un libro per bambini sul dolore, per aiutare i suoi figli e gli altri bambini ad affrontare la perdita di un genitore.

Secondo quanto emerso, la donna aveva un debito di 4,5 milioni di dollari e credeva erroneamente che quando suo marito fosse morto, avrebbe ereditato la sua proprietà per un valore di oltre 4 milioni di dollari. Si vedeva già con un altro uomo con cui stava progettando un futuro.

Il procuratore: “Voleva i soldi del marito”

“Voleva lasciare Eric Richins ma non voleva lasciare i suoi soldi”, ha detto il procuratore della contea di Summit Brad Bloodworth. Richins fissava il pavimento e faceva un respiro profondo mentre il giudice leggeva il verdetto. La giuria ha deliberato dopo poco meno di tre ore. Successivamente, i familiari di entrambe le parti del caso hanno lasciato l’aula abbracciandosi e piangendo. Richins è stata condannata anche per altri reati, tra cui un’accusa di tentato omicidio in quello che le autorità hanno affermato fosse un altro tentativo di avvelenare suo marito settimane prima, il giorno di San Valentino, con un panino al fentanyl che lo aveva fatto svenire. I giurati hanno anche ritenuto Richins colpevole di falsificazione e di aver rivendicato in modo fraudolento i benefici assicurativi dopo la sua morte. La sentenza è prevista per il 13 maggio, giorno in cui suo marito avrebbe compiuto 44 anni. La sola accusa di omicidio aggravato comporta una condanna da 25 anni all’ergastolo.

La sorella della vittima: “Sosterremo i suoi figli”

“Onestamente mi sento come se fossimo tutti sotto shock. È passato molto tempo”, ha detto la sorella di Eric Richins, Amy Richins, aggiungendo che la famiglia ora può concentrarsi sull’onorare suo fratello e sostenere i suoi figli. “Quindi sono davvero molto felice che abbiamo ottenuto giustizia per mio fratello”.

Quello che doveva essere un processo di cinque settimane è stato interrotto la scorsa settimana quando Kouri Richins ha rinunciato al suo diritto di testimoniare e il suo team legale ha improvvisamente sospeso il caso senza chiamare alcun testimone. Gli avvocati di Richins hanno detto di essere fiduciosi che i pubblici ministeri non abbiano prodotto prove sufficienti nelle ultime tre settimane per condannarla per omicidio. “Non hanno fatto il loro lavoro, e ora vogliono che noi facciamo deduzioni basate su prove scarne”, ha detto lunedì alla giuria l’avvocato difensore Wendy Lewis. I pubblici ministeri hanno detto che Richins, agente immobiliare concentrata sulla ristrutturazione delle case, era profondamente indebitata e stava pianificando un futuro con un altro uomo. Aveva aperto numerose polizze di assicurazione sulla vita a suo marito a sua insaputa, con benefici per un totale di circa 2 milioni di dollari, hanno affermato i pubblici ministeri.

La nuova relazione della donna

Hanno mostrato alla giuria messaggi di testo tra Richins e Robert Josh Grossman, l’uomo con cui presumibilmente aveva una relazione, in cui fantasticava di lasciare il marito, guadagnare milioni con un divorzio e sposare Grossman. La cronologia delle ricerche su Internet dal telefono di Richins includeva “cos’è una dose letale di fentanyl”, “prigioni di lusso per la ricca America” e “se qualcuno è avvelenato, cosa c’è scritto sul certificato di morte?”. Bloodworth ha mostrato alla giuria un filmato della chiamata di Richins ai servizi di emergenza della notte della morte di suo marito. Questa “non è la voce di una moglie che diventa vedova”, ha detto, citando la dichiarazione di apertura della difesa. “È il suono di una moglie che diventa vedova nera”. Lewis ha risposto che l’accusa “guarda i fatti in un modo e vede una strega, ma se guardi quei fatti in un altro modo, vedi una vedova”.

La strategia della difesa

La difesa si è concentrata sul tentativo di screditare la testimone chiave dell’accusa, Carmen Lauber, una governante della famiglia che ha affermato di aver venduto il fentanyl a Richins in più occasioni. Lewis ha sostenuto che Lauber non commerciava fentanyl ed era motivata a mentire per ottenere protezione legale. Lauber ha detto nelle prime interviste di non aver mai spacciato l’oppioide sintetico, ma in seguito ha affermato di averlo fatto dopo che gli investigatori l’hanno informata che Eric Richins era morto per overdose di fentanyl, ha osservato la difesa. Richins aveva chiesto a Lauber “la roba di Michael Jackson”, che secondo Bloodworth probabilmente si riferisce alla combinazione di farmaci che ha ucciso il cantante. “Sa che lo vuole perché è letale”, ha sostenuto.

La difesa ha mostrato un video in cui le forze dell’ordine avvertivano Lauber che avrebbero potuto annullare il suo accordo con il tribunale e che lei avrebbe potuto affrontare una lunga pena detentiva. “Dacci i dettagli che garantiranno che Kouri venga condannata per omicidio”, dice un uomo nel video. A Lauber è stata concessa l’immunità per la sua collaborazione nel caso.

Il libro autopubblicato

Poco prima del suo arresto nel maggio 2023, Richins ha autopubblicato il libro “Sei con me?”. Lo ha promosso sulle stazioni televisive e radiofoniche locali, cosa che i pubblici ministeri hanno indicato come segno del fatto che Richins aveva pianificato l’omicidio e poi cercato di insabbiarlo. Il detective dello sceriffo della contea di Summit Jeff O’Driscoll, l’investigatore principale del caso, ha testimoniato che Richins pagò una società di ghostwriting per scrivere il libro per lei.