Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a Budapest

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori a scendere nelle strade di Budapest per una dimostrazione di forza, prima che i due si affrontino nelle decisive elezioni tra sole quattro settimane. I comizi rivali a Budapest hanno attirato centinaia di migliaia di persone a sostegno del partito nazionalista Fidesz di Orbán e del partito di centro-destra Tisza di Magyar. Una grande folla di sostenitori di Orbán ha marciato attraversando un ponte sul Danubio e dirigendosi verso il parlamento ungherese, dove il primo ministro ha tenuto un discorso. Uno striscione in testa al corteo recitava: “Non saremo una colonia ucraina!”. I sostenitori di Magyar hanno organizzato invece una propria marcia nel centro di Budapest. Tisza è in vantaggio su Fidesz nella maggior parte dei sondaggi indipendenti