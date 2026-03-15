Iran, Araghchi: “Usa hanno droni simili ai nostri e li usano nei raid contro i Paesi del Golfo” – La diretta

Sedicesimo giorno di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Prosegue il conflitto e lo scambio di minacce tra Tel Aviv, Washington e Teheran con i Pasdaran, ovvero le Guardie Rivoluzionarie, che avvertono il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Gli daremo la caccia e lo uccideremo”. Intanto Donald Trump non si ferma e chiede l’intervento nello Stretto di Hormuz delle navi da guerra di Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. L’invito del presidente statunitense è arrivato in seguito all’attacco Usa contro l’isola di Kharg, nel Golfo Persico.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi domenica 15 marzo Inizio diretta: 15/03/26 07:00 Fine diretta: 15/03/26 23:00