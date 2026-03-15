Iran, Araghchi: “Usa hanno droni simili ai nostri e li usano nei raid contro i Paesi del Golfo” – La diretta

Sedicesimo giorno di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Prosegue il conflitto e lo scambio di minacce tra Tel Aviv, Washington e Teheran con i Pasdaran, ovvero le Guardie Rivoluzionarie, che avvertono il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Gli daremo la caccia e lo uccideremo”. Intanto Donald Trump non si ferma e chiede l’intervento nello Stretto di Hormuz delle navi da guerra di Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. L’invito del presidente statunitense è arrivato in seguito all’attacco Usa contro l’isola di Kharg, nel Golfo Persico.
Il Bahrein ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato 125 missili e 211 droni dall’inizio della guerra con l’Iran. La piccola nazione insulare, sede della Quinta Flotta della Marina statunitense, è stata tra le più colpite dagli attacchi iraniani, che hanno interessato porti, un hotel, una raffineria e un impianto di desalinizzazione dell’acqua. Di dimensioni simili a Singapore e meno di un terzo del Rhode Island, si affida a sistemi di difesa aerea di fabbricazione statunitense. Almeno una persona è rimasta uccisa negli attacchi.
“Gli americani hanno costruito un drone simile al nostro drone, chiamato Lucas, che è del tutto identico, e tramite esso attaccano obiettivi nei paesi arabi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista ad Al-Arabi Al-Jadeed, precisando che l’Iran “non ha ancora preso di mira aree civili o residenziali nei paesi della regione”. Anche “Israele potrebbe essere dietro gli attacchi contro obiettivi civili nei paesi arabi, con l’obiettivo di distruggere le relazioni con l’Iran”, ha aggiunto, “siamo pronti a formare un comitato con i Paesi della regione per indagare sugli obiettivi che sono stati attaccati. I nostri attacchi prendono di mira solo le basi e gli interessi americani nella regione”.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto in un messaggio sul suo canale Telegram che “il leader della rivoluzione gode di ottima salute e gestisce pienamente la situazione”, riferendosi alla nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei. Secondo quanto riportato su Telegram, Araghchi avrebbe rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista ad Al-Arabi Al-Jadeed.
La Svizzera, paese neutrale, afferma di aver negato l’autorizzazione a due sorvoli di aerei da ricognizione statunitensi “nel contesto della guerra in Iran”. Il governo ha dichiarato ieri sera che la legge svizzera sulla neutralità vieta i sorvoli effettuati dalle parti in conflitto per scopi militari connessi al conflitto stesso. Consente tuttavia il transito umanitario e medico, nonché i voli non collegati al conflitto. La Svizzera ha aggiunto di aver autorizzato oggi il sorvolo del Paese da parte di due aerei da trasporto statunitensi e il transito di un aereo appena revisionato.
Secondo il ministero della Salute iraniano, gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran hanno causato la morte di almeno 202 bambini e 223 donne, tra cui tre donne incinte. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars, dodici dei bambini uccisi avevano meno di cinque anni.
La Corea del Sud ha dichiarato oggi che esaminerà attentamente l’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump agli alleati affinché inviino navi da guerra per contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz. “Manterremo uno stretto contatto con gli Stati Uniti in merito a questa questione e prenderemo una decisione dopo un’attenta valutazione”, ha reso noto l’ufficio presidenziale sudcoreano, come riporta il Guardian. Nel frattempo a Tokyo, Takayuki Kobayashi, responsabile delle politiche del Partito Liberal Democratico, ha detto all’emittente NHK che il Giappone non esclude legalmente tale possibilità, ma ha aggiunto che il conflitto in corso impone di valutare qualsiasi decisione con grande cautela.
Le autorità della provincia iraniana dell’Azerbaigian Occidentale hanno arrestato a Urmia 20 persone accusate di collaborare con Israele. Hossein Majidi, procuratore provinciale, ha dichiarato che i sospettati sono stati arrestati in seguito a operazioni di intelligence e di monitoraggio informatico condotte dal servizio di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie e dalle reti Basij. Secondo le accuse, il gruppo aveva inviato a Israele informazioni su siti militari, di polizia e di sicurezza. Lo riporta Iran International.
Il dipartimento di pubbliche relazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma di aver condotto l’attacco ‘Onda 53’ con un “lancio combinato di 10 missili ipersonici Fatah e Qadr e droni distruttivi contro le forze dell’esercito terroristico statunitense nella base di Al-Dhafra, che svolgevano un ruolo di supporto informativo”. La base aerea di Al Dhafra si trova a circa 30 chilometri da Abu Dhabi ed è sede del Comando di combattimento dell’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti e del quartier generale dell’aeronautica militare statunitense. Lo riporta Bbc Persian.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in un’intervista telefonica a Nbc News che diversi Paesi si sono impegnati a contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, ma si è rifiutato di specificare quali. “Non solo si sono impegnati, ma pensano che sia un’ottima idea”, ha detto. Trump ha aggiunto che non è chiaro se l’Iran abbia sganciato mine nello stretto. “Intendiamo effettuare operazioni di bonifica dello stretto con grande determinazione e crediamo che altri paesi, che incontrano qualche difficoltà, e in alcuni casi sono addirittura impossibilitati, ad accedere al petrolio, si uniranno a noi”, ha assicurato.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in un’intervista telefonica a Nbc News di non essere ancora pronto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran, nonostante la disponibilità del Paese a farlo. “L’Iran vuole concludere un accordo, ma io non voglio farlo perché le condizioni non sono ancora abbastanza buone”, ha detto, aggiungendo che qualsiasi condizione dovrà essere “molto solida”. Quando gli è stato chiesto quali sarebbero stati i termini di un potenziale accordo per porre fine alla guerra, il presidente ha risposto: “Non voglio dirvelo”.
Il ministero della Difesa dell’Arabia saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto 10 droni a Riad e nelle regioni orientali. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) si è però dichiarato estraneo all’attacco: “L’Arabia Saudita ha dichiarato che Riad e Sharqiya sono state attaccate e distrutte da 10 droni. Questo attacco non ha alcun collegamento con la Repubblica Islamica dell’Iran e il governo saudita dovrebbe cercare di scoprire la provenienza degli attacchi”, si legge in un comunicato stampa dei pasdaran riportato dall’agenzia Tasnim.
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (Irgc) minaccia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che se “sarà ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e lo uccideremo con tutta la nostra forza”. E’ quanto si legge in un comunicato dei Pasdaran riportato dall’agenzia Fars.
L’Irgc ha dichiarato di aver colpito tre basi aeree statunitensi nella regione con missili e droni e di aver preso di mira un “centro di raduno delle forze statunitensi” presso la base aerea di Al-Harir a Erbil, e di aver distrutto le basi di Ali Al Salem e Arifjan in Kuwait utilizzando “potenti missili e droni iraniani”. La dichiarazione afferma che gli attacchi rientrano nella 52ª ondata dell’”Operazione True Promise 4″, descritta come una rappresaglia per l’uccisione di lavoratori nelle zone industriali iraniane.