Francia, Macron vota per le municipali a Le Touquet

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha votato con la moglie Brigitte a Le Touquet, nel dipartimento del Passo di Calais per il primo turno delle elezioni municipali. Il secondo turno si terrà il 22 marzo. Prima di entrare il capo dell’Eliseo si è intrattenuto con alcuni cittadini. Gli elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali per scegliere 34.904 amministrazioni locali in tutta la Francia, dai piccoli villaggi alle città più grandi. Si tratta di un banco di prova per le macchine elettorali dei partiti in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che designeranno il successore di Macron.