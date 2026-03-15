Elezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivo

I cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati a votare per scegliere un nuovo leader. Sono circa tre milioni le persone che hanno diritto di voto in queste elezioni, caratterizzate da un clima di apatia soprattutto tra i più giovani. Tra i candidati c’è il presidente in carica Denis Sassou Nguesso, che è al potere da 42 anni ed è in corsa per il quinto mandato consecutivo. Leader del Partito Congolese del Lavoro, ha assunto il ruolo di presidente per la prima volta nel 1979. Sostituito nel 1992, quando sono state organizzate le prime elezioni multipartitiche del Paese, è tornato al potere come leader di una milizia al termine di una guerra civile durata quattro mesi nel 1997.