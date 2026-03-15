Corea del Nord, cittadini alle urne per eleggere il nuovo Parlamento

Nordcoreani al voto per le elezioni parlamentari, a sette anni dall’ultima volta. Si tratta del Parlamento del Nord, ufficialmente chiamato Assemblea Suprema del Popolo, che conta più di 600 deputati provenienti da tutto il Paese. Domenica la televisione statale nordcoreana ha mostrato scene di persone che si dirigevano ai seggi elettorali intorno alla capitale Pyongyang. Ci si aspetta che gli elettori si presentino in abiti eleganti, i seggi elettorali siano decorati con fiori, manifesti e bandiere e all’esterno vengono organizzate sessioni di ballo e canto. Di solito agli elettori viene presentato un solo candidato preselezionato.