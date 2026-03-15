Beirut, forti piogge e forti venti colpiscono le tende degli sfollati

Forti piogge e forti venti hanno colpito le tende che davano rifugio agli sfollati lungo il litorale di Beirut, strappando le tele e inzuppando materassi ed effetti personali, mentre le famiglie lottavano per mantenere asciutto quel poco che avevano. Nella zona del litorale della capitale libanese, le tende improvvisate hanno tremato violentemente sotto la pioggia battente, costringendo le famiglie sfollate ad affrettarsi per proteggere teli di plastica e supporti di legno, mentre l’acqua si accumulava all’interno dei loro rifugi. In soli 10 giorni, più di 800.000 persone in Libano sono state sfollate a causa della guerra, a poco più di un anno da quando l’ultimo conflitto ha sradicato oltre un milione dalle loro case. Si tratta di una persona su sette nel piccolo paese, secondo l’organizzazione umanitaria Norwegian Refugee Council. Molti non hanno un posto dove stare, e il governo a corto di soldi è stato in grado di accogliere solo circa 120.000 persone mentre si affretta ad aprire rifugi e portare più rifornimenti. Più di un milione di persone sono state sfollate durante l’ultima guerra, ma ciò avvenne verso la fine, dopo un anno di combattimenti limitati che gradualmente si intensificarono. Questa volta, ciò che ha richiesto mesi, è successo in pochi giorni.