Iran, gli Stati Uniti diffondono video degli attacchi contro l'isola di Kharg

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video in cui mostra i propri militari distruggere obiettivi su suolo iraniano. Secondo Washington, gli oltre 90 target centrati si trovavano sull’isola di Kharg, snodo del petrolio di Teheran. Nessun oleodotto sarebbe stato danneggiato durante i raid americani. Anche Donald Trump ha sostenuto che le forze statunitensi hanno “annientato” obiettivi militari sull’isola di Kharg. Intanto Teheran ha continuato a lanciare attacchi su vasta scala con missili e droni contro Israele e gli Stati confinanti del Golfo.