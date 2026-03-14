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sabato 14 marzo 2026

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Iran, gli Stati Uniti diffondono video degli attacchi contro l'isola di Kharg

LaPresse
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Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video in cui mostra i propri militari distruggere obiettivi su suolo iraniano. Secondo Washington, gli oltre 90 target centrati si trovavano sull’isola di Kharg, snodo del petrolio di Teheran. Nessun oleodotto sarebbe stato danneggiato durante i raid americani. Anche Donald Trump ha sostenuto che le forze statunitensi hanno “annientato” obiettivi militari sull’isola di Kharg. Intanto Teheran ha continuato a lanciare attacchi su vasta scala con missili e droni contro Israele e gli Stati confinanti del Golfo.