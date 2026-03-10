Iran, Israele intercetta missili sopra la zona di Haifa

Nelle scorse ore le forze israeliane hanno intercettato diversi missili lanciati dall’Iran sopra i cieli di Haifa, mentre prosegue la guerra con Teheran. Il conflitto si è propagato in tutta la regione. L’Iran ha lanciato droni verso l’Arabia Saudita e il Kuwait, mentre l’esercito israeliano ha ribadito l’appello a tutti i residenti del Libano meridionale affinché evacuino le proprie case, in quanto prevedeva di “operare con la forza” nell’area meridionale contro Hezbollah.

Secondo le autorità locali, dall’inizio della guerra, almeno 1.230 persone sono state uccise in Iran, almeno 397 in Libano e 11 in Israele. In totale, sette militari statunitensi sono stati uccisi.