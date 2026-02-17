Barcellona, il murales dedicato a Bad Bunny mentre tiene per mano Liam Conejo Ramos

A Barcellona è apparso un murales dedicato a Bad Bunny, la super star portoricana protagonista dell’Halftime show dell’ultimo Super Bowl. L’opera, realizzata dall’artista Alberto León, raffigura il momento dello spettacolo in cui Bad Bunny ha mostrato il pallone da football americano con la scritta “Together we are America”.

Nel murales, León ha però aggiunto alcuni dettagli fortemente simbolici. Il cantante tiene per mano Liam Conejo Ramos, il bambino di 5 anni fermato a Minneapolis dall’ICE. Entrambi sono completamente in bianco ​​e due colombe bianche compaiono sopra di loro. Accanto a loro è raffigurato Donald Trump, vestito con un abito nero che contrasta con il bianco della pace, che osserva la scena con aria contrariata, con le braccia aperte.