Costa Rica, Laura Fernandez presidente con il 48,9% dei voti

Laura Fernandez si appresta a diventare il nuovo presidente del Costa Rica. E’ quanto emerge dai risultati preliminari e parziali delle elezioni. Il Tribunale Elettorale Supremo ha riferito che, con i voti dell’81% dei seggi elettorali conteggiati, la populista conservatrice Laura Fernandez del Partito Popolare Sovrano ha ottenuto il 48,9% dei voti. Il suo sfidante più vicino è stato l’economista Álvaro Ramos del Partito di Liberazione Nazionale con il 33%. Ramos ha ammesso la sconfitta domenica sera e si è impegnato a guidare un’”opposizione costruttiva”, ma che non lascerà che chi è al potere se la cavi. È necessario almeno il 40% dei voti totali per vincere le elezioni presidenziali al primo turno ed evitare il ballottaggio.

Ya ejercí mi voto 🇨🇷

Los invito a salir y vivir la maravillosa libertad de nuestro país, esa que voy a defender con todo.

Estamos listos para continuar construyendo una nueva Costa Rica, pensando en el bien de todos. #LauraFernandezPresidente pic.twitter.com/WQ3DbiCCnF — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) February 1, 2026

“La Costa Rica ha votato e ha votato per continuare il cambiamento. Un cambiamento che mira solo a recuperare e perfezionare le nostre istituzioni democratiche e a restituirle a voi, al popolo sovrano, per creare maggiore benessere e prosperità per il nostro popolo», ha affermato Fernandez. “Il mandato che il popolo sovrano mi affida è chiaro: il cambiamento sarà profondo e irreversibile“, ha aggiunto.