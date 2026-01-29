Iran, Mosca chiede moderazione: “Astenersi dall’uso della forza” – La diretta

Donald Trump si è detto pronto ad attaccare l’Iran se il governo di Teheran non dovesse sedersi al tavolo delle trattative. “Il tempo stringe”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti che in un post su Truth ha ricordato l’operazione miliare che ha colpito diversi siti nucleari iraniani il 22 giugno scorso.

Alle minacce del tycoon ha replicato il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: “Se spinti all’angolo, ci difenderemo e risponderemo come mai prima d’ora!“, ha ribadito. Intanto l’Unione europea si muove per adottare nuove sanzioni: “Mi aspetto anche che concorderemo sull’inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi”, ha detto l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas che ha trovato al momento il parere favorevole di Paesi come Spagna, Francia e Belgio.