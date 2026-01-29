Iran, Mosca chiede moderazione: “Astenersi dall’uso della forza” – La diretta

Donald Trump si è detto pronto ad attaccare l’Iran se il governo di Teheran non dovesse sedersi al tavolo delle trattative. “Il tempo stringe”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti che in un post su Truth ha ricordato l’operazione miliare che ha colpito diversi siti nucleari iraniani il 22 giugno scorso.
Alle minacce del tycoon ha replicato il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: “Se spinti all’angolo, ci difenderemo e risponderemo come mai prima d’ora!“, ha ribadito. Intanto l’Unione europea si muove per adottare nuove sanzioni: “Mi aspetto anche che concorderemo sull’inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi”, ha detto l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas che ha trovato al momento il parere favorevole di Paesi come Spagna, Francia e Belgio.
A proposito dell’Iran “continuiamo a invitare tutte le parti a dar prova di moderazione e ad astenersi dall’uso della forza per risolvere la questione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha proposto al presidente Usa Donald Trump un incontro trilaterale al più alto livello fra Turchia, Stati Uniti e Iran per tentare di allentare le tensioni legate a Teheran e una via diplomatica. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet, secondo cui si starebbe valutando anche la possibilità di una riunione in videocall.
Sempre secondo Hurriyet, Trump sarebbe favorevole alla proposta di Erdogan e un importante incontro avrà luogo questa settimana, quando il ministro degli Esteri iraniano si recherà in Turchia per incontrare l’omologo Hakan Fidan.
“Mentre il mondo intero parla di un possibile attacco degli Stati Uniti, sulla scena diplomatica la Turchiae un’attività silenziosa ma profonda. Ankara è intervenuta, proprio come ha fatto durante la guerra dei 12 giorni. Sia il presidente Erdogan che il ministro degli Esteri Hakan Fidan stanno conducendo una shuttle diplomacy”, scrive Hurriyet, segnalando che “fra il 13 e il 20 gennaio Hakan Fidan ha tenuto quattro incontri separati e cruciali con entrambe le parti, statunitense e iraniana” e “la tempistica e il contenuto di questi incontri hanno chiaramente dimostrato che la Turchia stava svolgendo un ruolo di ‘cuscinetto’ per impedire l’aggravarsi della crisi”.
Il presidente Usa, Donald Trump, sta valutando un nuovo attacco su contro l’Iran, dopo che i negoziati preliminari fra Washington e Teheran sulla limitazione del programma nucleare e della produzione di missili balistici del Paese non hanno registrato progressi. Lo riporta la Cnn, che cita fonti secondo cui le opzioni che il tycoon sta prendendo in considerazione includono attacchi aerei mirati ai leader iraniani e a funzionari della sicurezza ritenuti responsabili delle uccisioni nella repressione delle proteste, nonché attacchi ai siti nucleari iraniani e alle istituzioni governative.
Secondo le fonti, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva su come procedere, hanno detto le fonti, ma ritiene che le sue opzioni militari siano state ampliate rispetto all’inizio del mese, ora che la portaerei USS Abraham Lincoln si trova nella regione. Una fonte ha dichiarato alla Cnn che per Trump tutte le opzioni rimangono sul tavolo. Idealmente, Trump vorrebbe sferrare un attacco potente e decisivo che costringerebbe Teheran ad accettare i termini statunitensi per un cessate il fuoco, ha affermato un funzionario.
Se venisse ordinato un attacco all’Iran, Trump vorrebbe dichiarare la vittoria in breve tempo. Il gruppo da battaglia della portaerei USS Abraham Lincoln è entrato lunedì nell’Oceano Indiano e continua ad avvicinarsi all’Iran, dove potrebbe supportare eventuali operazioni contro il Paese, sia in termini di assistenza negli attacchi che di protezione degli alleati regionali da potenziali ritorsioni iraniane.
La Cnn sottolinea inoltre che le ultime minacce di Trump, che ieri ha minacciato di compiere un attacco molto peggiore rispetto a quello di giugno se l’Iran non si siederà rapidamente al tavolo per negoziare un accordo sul nucleare, costituiscono un rapido riorientamento degli obiettivi pubblicamente dichiarati dall’amministrazione Usa; solo poche settimane fa, infatti, Trump aveva preso in considerazione un’azione militare in Iran ma presentandola come un potenziale aiuto ai manifestanti.
“Ci sono due cose. La prima è una lista dei Pasdaran che verranno sanzionati e mi pare che ci sia già un accordo politico, quindi credo che oggi questa lista sarà assolutamente approvata. Poi si sta andando verso un accordo politico per inserire i Pasdaran, in quanto tali, nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. Oggi ci sarà una decisione politica, poi la decisione concreta arriverà nel giro di qualche settimana. Mi pare però che ci sia una grande convergenza da parte di tutti i Paesi europei su questa decisione, dopo ciò che è accaduto nelle scorse settimane: una repressione che ha portato a migliaia e migliaia di morti tra i manifestanti”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles aggiungendo che si tratta “di migliaia, migliaia e migliaia” di morti e “questo è veramente inaccettabile”.
“La Spagna sostiene tutte le sanzioni contro l’Iran e sostiene ovviamente anche quelle che riguardano l’inserimento nella lista dei gruppi terroristici della Guardia Rivoluzionaria, e purtroppo non abbiamo nulla da calibrare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares arrivando al Consiglio Affari esteri dell’Ue a Bruxelles. “Quando vediamo la situazione in Iran, la repressione cieca e indiscriminata, arresti arbitrari, la situazione delle donne iraniane che ci preoccupa terribilmente, credo che sia responsabilità e obbligo dell’Unione Europea utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per fermare questa repressione”, ha aggiunto.
“La Spagna esige il rispetto della libertà di espressione e della libertà di manifestazione pacifica di tutti gli iraniani e di tutte le iraniane che con grande coraggio stanno manifestando e chiedendo che venga ampliato il margine di libertà” e “condanniamo la repressione insensata del regime iraniano nei confronti dei propri cittadini, gli arresti arbitrari devono cessare”, ha affermato Albares sottolineando che “qualsiasi esecuzione sarebbe una vera e propria linea rossa per la Spagna e per l’Europa”.
È salito a 6.373 morti il bilancio della repressione delle proteste anti-governative in Iran, di cui 5.993 manifestanti e 53 civili non manifestanti. Sono i nuovi dati diffusi da Hrana, Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, che in passato in precedenti ondate di proteste si è dimostrata accurata nelle informazioni e si avvale di una rete di attivisti nel Paese per verificare il numero dei morti. Secondo Hrana, gli arresti effettuati sono 42.486 e le persone gravemente ferite sono 11.018.
“La Francia ha annunciato ieri che sosterrà l’inclusione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione Europea, perché non può esserci impunità per i crimini commessi”. Lo afferma il ministro degli esteri francese, Jean-Noël Barrot, al suo arrivo al Consiglio Esteri Ue a Bruxelles.
“Questa decisione della Francia, è anche un appello alle autorità iraniane affinché liberino le decine di migliaia di prigionieri rinchiusi nelle carceri del regime, ponga fine alle esecuzioni che continuano e alla repressione più violenta nella storia contemporanea dell’Iran, ripristini l’accesso alle comunicazioni e a internet e restituisca al popolo iraniano la possibilità di decidere autonomamente e autonomamente il proprio futuro”, spiega.
“In Iran, l’insopportabile repressione scatenata contro la pacifica rivolta del popolo iraniano non può restare senza risposta. Lo straordinario coraggio degli uomini e delle donne iraniane che sono stati presi di mira da questa violenza non può essere vano – sottolinea -. Per questo motivo oggi imporremo sanzioni europee contro i responsabili di questa repressione: membri del governo, procuratori, capi delle unità di polizia e membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica responsabili del blocco di Internet. Oltre 20 persone ed entità vedranno i loro beni congelati e sarà loro vietato l’ingresso nel territorio europeo. Senza dubbio dovremo andare oltre”.
“Nessun altro può farlo per loro. La nostra priorità in questo contesto, con il rischio sempre presente di un’escalation regionale, è la sicurezza dei nostri cittadini, delle nostre strutture e anche dei due ostaggi francesi”, aggiunge.
“Adotteremo nuove sanzioni all’Iran e mi aspetto anche che concorderemo sull’inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi. Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Se agisci come terrorista, dovresti anche essere trattato come terrorista”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. “È chiaro ciò che vediamo: il bilancio delle vittime e le proteste in Iran, e i mezzi adottati dal regime sono davvero, davvero severi. Ecco perché stiamo anche inviando un messaggio chiaro: se si reprime qualcuno, si paga un prezzo, e si verrà sanzionati per questo”, rimarca.
Come rispondiamo alle preoccupazioni di chi crede che l’inserimento dei Pasdaran tra i terroristi possa influire sulla capacità delle ambasciate europee di operare in Iran? “Questi rischi sono stati calcolati. La parte diplomatica è al di fuori di questa Guardia Rivoluzionaria. Anche le interazioni con il Ministro degli Esteri non rientrano in questa sfera, quindi si stima che i canali diplomatici rimarranno comunque aperti anche dopo le sanzioni alle Guardie Rivoluzionarie”, spiega.