Maine, aereo privato si schianta dopo il decollo: a bordo 8 persone

Un aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato durante il decollo dall’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (FAA), senza tuttavia fornire informazioni immediate sulle condizioni dei passeggeri. Il Bombardier Challenger 600 è precipitato intorno alle 19:45 ora locale di domenica 25 gennaio. Lo scalo è stato chiuso e che le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo dell’incidente. La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB) stanno conducendo le indagini. L’incidente è avvenuto mentre il New England e gran parte del paese affrontavano una massiccia tempesta invernale.