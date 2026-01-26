Crans-Montana, nel 2024 un altro locale dei Moretti aveva preso fuoco

A marzo del 2024 un altro locale gestito dai coniugi Moretti aveva preso fuoco nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana. Lo racconta in esclusiva il Tg1 che ha mostrato alcune immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco svizzeri. Le fiamme avevano completamente distrutto la parte interna del locale che era in fase di ristrutturazione. Nonostante questo però non ci sarebbero stati altri controlli sulle proprietà dei Moretti, fra cui appunto ‘Le Constellation’ teatro della strage di Capodanno.

Scarcerato Jacques Moretti

Jacques Moretti il 23 gennaio è stato scarcerato dopo che è stata pagata la cauzione di 200 mila franchi (circa 215mila euro). Per lui sono state previste misure cautelari alternative volte a evitare il pericolo di fuga, come l’obbligo di firma e il ritiro dei documenti. L’uomo, che è indagato insieme alla moglie Jessica Moretti, era in custodia dal 9 gennaio. La sua liberazione ha scatenato molte polemiche e l’indignazione delle istituzioni italiane, a partire da Giorgia Meloni e Antonio Tajani. La premier, che aveva richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, si era detta “indignata” e ha parlato di “oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari”.