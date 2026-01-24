Paesi Bassi, la principessa Amalia ha completato l'addestramento militare: l'abbraccio con la regina Maxima

La principessa d’Orange Caterina Amalia, erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, venerdì 23 gennaio ha completato la sua formazione militare raggiungendo il grado di caporale dopo due anni di addestramento.

La regina Maxima ha abbracciato calorosamente sua figlia durante la cerimonia di promozione svolta nel Collegio della Difesa di Soest. La parte teorica del programma di preparazione militare comprendeva lezioni di leadership, lettura delle mappe e sicurezza, mentre la parte pratica era incentrata sullo sviluppo delle competenze militari e di combattimento essenziali.