Treno deragliato in Spagna: i soccorsi tra i rottami dei convogli

Un video della Guardia Civil mostra soccorritori al lavoro tra i rottami di un treno dell’alta velocità coinvolto in un incidente ferroviario avvenuto domenica sera nel sud della Spagna. La polizia spagnola ha dichiarato lunedì che almeno 39 persone sono morte e che le operazioni di soccorso stanno proseguendo.

La collisione è avvenuta quando la coda di un treno che viaggiava tra Malaga e Madrid con circa 300 passeggeri a bordo è deragliata vicino a Cordoba alle 19:45. Secondo l’operatore ferroviario Adif, il treno ha tamponato un altro convoglio proveniente da Madrid e diretto a Huelva. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso lunedì mattina. Le riprese video diffuse dalla Guardia Civil hanno mostrato i soccorritori che evacuavano i feriti mentre ispezionavano le macerie. Il presidente della regione dell’Andalusia, Juanma Moreno, ha dichiarato che 75 passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, la maggior parte dei quali a Cordoba, a circa 390 chilometri a sud di Madrid.