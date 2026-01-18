Uganda, Museveni: "Vittoria a elezioni buon assaggio di nostra forza"

Il presidente Yoweri Museveni ha detto alla nazione che la sua schiacciante vittoria alle elezioni in Uganda ha dimostrato il predominio del suo partito, che governa questo Paese dell’Africa orientale da quattro decenni. Il giorno dopo essere stato dichiarato vincitore, Museveni ha affermato che il risultato ha dato “un buon assaggio della forza” del suo partito, noto come Movimento di Resistenza Nazionale. “L’opposizione è fortunata”, ha aggiunto dopo le elezioni che si sono tenute giovedì, “non hanno ancora visto tutta la nostra forza”. L’affluenza alle urne si è attestata al 52%, la più bassa dal ritorno dell’Uganda alla politica multipartitica nel 2006. Rivolgendosi alla nazione dalla sua casa di campagna nell’Uganda occidentale, dove molti dignitari si sono riuniti per ascoltare il presidente parlare pubblicamente per la prima volta dalla sua vittoria, Museveni ha affermato di ritenere che molti di coloro che non hanno votato fossero membri del partito di governo.