Iran-Iraq, Araghchi: "Discussioni su relazioni diplomatiche e politiche tra i due paesi"

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha tenuto domenica una conferenza stampa congiunta con il suo omologo iracheno Fuad Hussein a Teheran. Araghchi ha dichiarato che le discussioni si sono concentrate sulle relazioni diplomatiche e politiche tra i due paesi, con l’obiettivo di raggiungere la stabilità e la pace nella regione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di consegnare la base aerea di Ain El Assad alle forze irachene per rafforzare la sovranità. “Lo sgombero della base di Ain El Assad in Iraq dalle forze del regime americano e la consegna di questa base alle forze irachene è un altro segno del rafforzamento dell’indipendenza e della stabilità in Iraq”, ha affermato Araghchi. “Abbiamo discusso in particolare delle proposte diplomatiche e politiche tra Iraq e Iran che possono essere elaborate per promuovere la stabilità e la pace nella regione”.