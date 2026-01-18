Guinea, Doumbouya presta giuramento come presidente: l'imponente cerimonia davanti a 500mila persone

Il generale Mamadi Doumbouya ha giurato come presidente della Repubblica di Guinea. L’imponente cerimonia di insediamento è andata in scena allo stadio Lansana-Conté di Conakry, alla presenza di circa 500 mila persone e di numerose autorità. All’evento hanno partecipato, fra gli altri, dei presidenti del Ruando, Paul Kagame, del Gambia, Adama Barrow, del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani e della Liberia, Joseph Boakai. Presenti anche il generale Assimi Goïta, alla guida del Mali, e il capo di Stato del Gabon, il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, oltre all’inviato speciale del presidente cinese, Zheng Jianbang. Doumbouya, 41 anni, ha vinto le elezioni del 28 dicembre con l’86,7 per cento dei voti ed è a capo della Guinea dal colpo di Stato del settembre 2021.