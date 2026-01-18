Gaza, gli sfollati affrontano l'inverno aspettando la seconda fase del cessate il fuoco

Freddo, pioggia e forti venti su Gaza, dove centinaia di migliaia di sfollati attendono aggiornamenti sulla seconda fase del cessate il fuoco. La scorsa settimana l’amministrazione Trump ha dichiarato che il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti sta entrando nella sua seconda fase, che prevede la creazione di un nuovo comitato palestinese a Gaza, il dispiegamento di una forza di sicurezza internazionale, il disarmo di Hamas e la ricostruzione del territorio devastato dalla guerra. Nel frattempo, a Gaza le condizioni di vita sono sempre più difficili dopo oltre due anni di devastanti bombardamenti israeliani e carenze di aiuti. Il cessate il fuoco è in vigore dal 10 ottobre, ma le organizzazioni umanitarie affermano che i palestinesi non dispongono degli alloggi necessari per resistere alle frequenti tempeste invernali.