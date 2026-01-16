Julio Iglesias e le accuse di molestie: virale un video che mostra un bacio forzato a una conduttrice tv

Un vecchio video televisivo di Julio Iglesias del 2004 è diventato virale in Spagna dopo le recenti accuse di abusi sessuali mosse da due ex collaboratrici nei confronti del cantante. Nella clip, trasmessa dalla rete argentina Telefé, Iglesias, ora 82enne, bacia ripetutamente la conduttrice Susana Giménez, nonostante la donna mostri chiaramente disagio e cerchi di fermarlo dicendo frasi come “No Julio, sei un uomo sposato”. Iglesias insiste più volte, afferrandole la testa con entrambe le mani e continuando a baciarla, mentre la presentatrice cerca di imporre limiti davanti alle telecamere. Il video, condiviso sui social dalla giornalista spagnola Almudena Ariza, è stato reinterpretato nel contesto attuale come possibile indicazione di un modello di comportamento coerente con le accuse recentemente presentate alla Corte Suprema spagnola.

🔴Un vídeo que retrata a Julio Iglesias.

Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez ha vuelto a circular tras la denuncia de dos

ex-empleadas del cantante. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y se ve obligada a marcar límites en… pic.twitter.com/Ae62YZOjXC — Almudena Ariza (@almuariza) January 14, 2026

Il cantante ingaggia un super-avvocato

Intanto, per la sua difesa dalle accuse di molestie sessuali, Iglesias ha ingaggiato il super avvocato José Antonio Choclan, tra i più richiesti in Spagna, che ha avuto tra i suoi clienti anche il giocatore Cristiano Ronaldo e la ex amante del re emerito Juan Carlos, Corinna Larsen. Ne ha dato notizia El Paìs. Choclan, che si è conquistato la fama di ‘avvocato delle star’, avrebbe già firmato l’incarico per la difesa di Iglesias. Il legale, ex magistrato, è noto per aver raggiunto nel corso della sua carriera importanti accordi di patteggiamento con la procura. “José Antonio Choclan Montalvo è uno degli avvocati più richiesti nel mercato legale spagnolo nella difesa in procedimenti penali. La sua conoscenza approfondita dei tribunali gli conferisce l’esperienza e la capacità necessarie per la difesa delle questioni forensi più complesse, ambito in cui ha raggiunto un importante prestigio e riconoscimento“, si legge sul sito dello studio Choclan.

Le accuse contro Julio Iglesias

Iglesias è stato accusato da due ex dipendenti di averle sfruttate lavorativamente e sessualmente mentre prestavano servizio nelle sue residenze in Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Il team legale che assiste le donne ha affermato che il comportamento tenuto da Iglesias potrebbe costituire reati di: tratta di esseri umani con il fine di imporre lavori forzati e servitù, molestie sessuali, aggressione sessuale e lesioni nonché reati contro i diritti dei lavoratori. Il caso è scoppiato a seguito di un’inchiesta giornalistica condotta dal sito di notizie elDiario.es e dall’emittente statunitense in lingua spagnola Univision, durata tre anni.