Ucraina, Bloomberg: “Witkoff e Kushner presto a Mosca per vedere Putin” – La diretta

L’Unione europea sempre al fianco dell’Ucraina. Bruxelles prevede di concedere a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro per il 2026 e 2027 e con la partecipazione di 24 dei 27 Stati Membri. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, inoltre, non dimentica l’idea di utilizzare i beni russi immobilizzati affermando che la proposta resta sul tavolo. Per quanto riguarda le trattative per l’accordo di pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Donald Trump, a breve potrebbero recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. L’ultimo summit risale al 2 dicembre scorso.